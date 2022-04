3 giorni per Micam e Mipel, Pitti torna al passato, Riva conferma

Le fiere italiane del prodotto finito e dell’accessorio moda definiscono date e strategie delle prossime edizioni. Obiettivo: disegnare il panorama di quella che (per ora e per chissà quando) andiamo definendo “nuova normalità”. Alla luce di questa dimensione, dunque, Pitti, in vista dell’edizione di giugno, fa un passo verso la formula espositiva prepandemica. Micam e Mipel, invece, confermano per settembre il loro ultimo orizzonte temporale, mentre Expo Riva Schuh (in abbinata a Gardabags) dettaglia il suo prossimo calendario.

Iniziamo da Pitti

A Firenze c’è fiducia. Lo dimostra la decisione di Pitti di riorganizzare la propria agenda fieristica a partire da giugno. Sperando in una più sostenuta (e libera) presenza di buyer stranieri, gli organizzatori hanno scelto di tornare al passato. Come? Separando i saloni della moda maschile da quella kid, così come è sempre avvenuto fino all’arrivo della pandemia. In altre parole, Pitti Uomo si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 14 al 17 giugno, mentre Pitti Bimbo torna indipendente dal 22 al 24 giugno.

Micam e Mipel

Per certi versi è una conferma, per altri un mantenimento dello status quo fieristico. Micam e Mipel, infatti, comunicano che la durata delle loro prossime edizioni (come al solito concomitanti) sarà di 3 giorni. Cioè: a Fieramilano Rho dal 18 al 20 settembre 2022. Sarà l’edizione numero 94 di Micam Milano (terzo episodio della campagna Micam Glass Slipper), mentre Mipel è arrivato alla 122. Focus per entrambe le fiere: le collezioni per la Primavera-Estate 2023. Il loro ultimo giorno coinciderà con il primo dell’edizione numero 100 di Lineapelle (Autunno-Inverno 2023-2024), la quale attiverà con Mipel un’ulteriore sinergia, confermando al suo interno la proposta di Mipel Lab, il salone riservato al sourcing pellettiero. Accanto a Lineapelle, che si concluderà il 22 settembre, si svolgerà anche il salone della tecnologia di filiera Simac Tanning Tech.

Expo Riva conferma

Expo Riva Schuh annuncia le date di svolgimento della sua 97esima edizione, che si terrà insieme all’ottava di Gardabags. Andranno in scena dall’11 al 14 giugno 2022, confermando la formula dei 4 giorni e la presenza di espositori da oltre 30 Paesi. Tra di essi, oltre all’Italia: Cina, Turchia, India, Pakistan, Brasile, Indonesia, Iran, Egitto, Nigeria, Regno Unito, Germania, Spagna, Portogallo e Polonia. In fiera tornerà anche l’innovation Village Retail, che questa volta porrà l’attenzione sulla tracciabilità dei prodotti e delle materie prime. (mv / art)

