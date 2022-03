L’ultimo round di fiere chiude con risultati che gli organizzatori considerano soddisfacenti. Micam, Mipel e TheOneMilano dal 13 al 15 marzo hanno portato in Fieramilano Rho la proposta moda italiana per l’invernale 2022/23. E hanno attratto, come recita il comunicato stampa, “presenze equamente ripartite tra Italia ed estero”. Ma sul mercato incombe l’instabilità russa. Già,…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI