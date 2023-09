8 per più di 3.500: le fiere di settembre si presentano

Si chiude con Lineapelle e Simac Tanning Tech (19/21 settembre). Si comincia con DaTE – Shaping Avantgarde (9/10 settembre, a Firenze). Tra questi due estremi, poi, si collocano Homi Fashion&Jewels Exhibition (15/18 settembre), Micam, Mipel (17, Mipel Lab e The One Milano. In altre parole: l’orizzonte completo dei saloni di filiera che afferiscono alle associazioni coinvolte in Confindustria Moda. Fiere di settembre, visto che sono in programma tutte – in sequenza – nelle prossime due settimane. Fiere che si sono presentate oggi a Milano, presso la Fondazione Luigi Rovati, istituzione impegnata nella promozione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e storici.

Le fiere di settembre si presentano

“Una costellazione di 8 grandi eccellenze fieristiche – si legge in una nota – che si presentano all’appuntamento con i buyer in un racconto in sinergia che si evolve stagione dopo stagione”. Eventi che accoglieranno più di “3.500 brand in totale” con un “incremento di circa il 10% rispetto al 2022”. E che si attendono, visto l’esito delle loro ultime edizioni (lo scorso febbraio), un numero di buyer e visitatori in ingresso superiore alle 45.000 unità. Provenienza? Tutto il mondo.

Eccellenza, innovazione, tendenze

Otto “storie di materia prima, di macchinari e di collezioni che definiscono un senso comune del tempo in cui stiamo vivendo”. Lo fanno presentando “eccellenza, innovazione, tendenze” grazie a una “sinergia di esperienze e di talenti, un progetto preciso e di continuità che ha l’obiettivo di generare conoscenza, creatività e valore”. Filo conduttore: il verde. Cioè: “Il green della sostenibilità, che rimanda a pratiche di selezione delle materie prime e di produzione attente all’ambiente e alle persone. Il Green Deal dell’innovazione. Il verde primavera della transizione digitale, un percorso in crescita e da proseguire con velocità”.

