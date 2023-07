Lineapelle New York ringrazia la Big Apple VIDEOPHOTOGALLERY

Un primo giorno col botto, scrivevamo ieri. Una sensazione di positività che non si è spenta nemmeno durante il secondo giorno di fiera. Lineapelle New York ringrazia la Big Apple e proietta la filiera verso il suo appuntamento espositivo clou: a Milano, dal 19 al 21 settembre.

Lineapelle New York ringrazia la Big Apple

Interessante e piena di stimoli creativi. Indicazioni congiunturali e, in certi casi, anche un’’inattesa concretezza”. I 118 espositori della 44esima edizione di Lineapelle New York, svolta al Metropolitan pavilion di Manhattan il 19 e 20 luglio, sono risaliti in aereo portando con sé una sostanziale soddisfazione e una consapevolezza. Pur nell’incertezza (attuale e in prospettiva) il mercato statunitense e più in generale americano non è spento. Anzi, mostra più vitalità del previsto.

Cose nuove dagli USA

Una vivacità, quella gustata a Lineapelle New York, condita anche dall’ingresso negli stand di alcuni nuovi contatti. Il che, non era né particolarmente atteso né così scontato che accadesse. Quindi: bene. Ora la palla passa a Lineapelle Milano. Mancano due mesi, ma è come se iniziasse domani.

