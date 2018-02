Amici per la Pelle: festa grande e entusiasmo “virale” a Lineapelle94. Vincono i ragazzi del Banti di Santa Croce

Una grande festa. Un entusiasmo a dir poco contagioso. Lineapelle94, ieri mattina è stata letteralmente presa d’assalto da oltre mille ragazzi provenienti dai distretti conciari d’Italia per la cerimonia di premiazione del concorso Amici per la Pelle. Tante emozioni sul palco dell’Auditorium di Fieramilano Rho. L’evento è stato animato dalla conduzione di Francesco Facchinetti, dall’esibizione del rapper Moreno e dall’intervento finale di Tommaso Zorzi che ha annunciato i vincitori. Ad aggiudicarsi il primo premio della settima edizione del concorso promosso da UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e Lineapelle sono stati gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull’Arno Scuola Cristiano Banti con l’opera dal titolo “Dalla Galleria degli autoritratti degli Uffizi…”. Secondo posto per l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Turbigo con la creazione “Cucù del Duomo”, mentre il terzo premio è andato ai veneti dell’Istituto Comprensivo Statale 1 Zanella per l’opera “Chiesa di Arzignano”. Il premio della votazione online è stato vinto dall’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto con l’opera “La scuola di Leonardo”. Due menzioni speciale sono state poi assegnate a Solofra: una alla Direzione Didattica per l’opera “Il cuore di Solofra”, l’altra all’Istituto Statale di Istruzione Superiore G. Ronca per l’opera fuori concorso “Fede ed arte in armonia”. L’Istituto Comprensivo Guarini di Solofra ha invece ricevuto il Premio Speciale Agostino Russo, assegnato da una giuria tecnica, per l’opera “L’antica concia”. La partecipazione al concorso Amici per la Pelle continua a crescere in modo esponenziale e virale: la gallery di foto pubblicata sul profilo Facebook di Unic ha raggiunto l’attenzione di 180.000 persone e ha contato oltre 65.000 interazioni (mvg).