Appuntamento a settembre: numeri e novità di Lineapelle 100

Il conto alla rovescia è iniziato. Il Back to the Next di Lineapelle 100 è alle porte. Il salone si svolgerà a Fieramilano Rho dal 20 al 22 settembre 2022 e si preannuncia come un’edizione carica non solo di significati, ma anche di progetti, eventi, attività. Una vera e propria “fiera oltre la fiera” che, a poco meno di due mesi dalla sua apertura, mostra numeri molto interessanti e dinamici.

I numeri di Lineapelle 100

In fiera (dato aggiornato al 28 luglio) ci saranno “quasi 1.100 espositori – scrive Lineapelle in una nota -: erano 960 quelli della precedente edizione di febbraio 2022”. Provengono da “38 Paesi e sono così suddivisi sotto il profilo merceologico: 556 concerie (317 quelle italiane), 359 produttori di accessori e componenti, 132 di tessuti e sintetici, 8 chimici, 35 società di servizi”. Numeri che raccontano come “la community degli espositori di Lineapelle si è attivata confermando la partecipazione” accettando la sfida di una fiera che, giunta al turning point delle 100 edizioni, consolida “la sua volontà di ripartenza”. Un approccio, dunque, positivo e propositivo che cade “in un momento congiunturale finora positivo, ma ora caratterizzato da profonde incertezze”.

Fare sistema

“Lineapelle 100 lavora per fare sistema – si legge nella nota -. Lo dimostra il progetto Lineapelle Leather Days organizzato in collaborazione con CNMI (Camera Nazionale della Moda Italiana) . Cinque giorni di eventi e performance che coinvolgeranno stilisti emergenti presso lo Spazio Lineapelle (Milano, Piazza Tomasi di Lampedusa)”. Progetti stilistici fisici “che si accostano alla tradizionale elaborazione dei trend fashion a cura del Comitato Moda Lineapelle relativi per questa edizione alla stagione Autunno / Inverno 2023 /2024. I trend, sintetizzati dal mood Possibile Worlds, saranno presentati in fiera in una evoluta formula ibrida”. In altri termini: “Tradotti nelle anteprime di campionario esposte nelle Aree Trend e, allo stesso tempo, raccontate attraverso la lente immersiva del Metaverso”. E, proposito di sinergie, “a Lineapelle 100 torna anche MIPEL Lab, hub ideato da Assopellettieri dedicato alle eccellenze italiane dell’outsourcing pellettiero”.

Dibattiti ed eventi culturali

Torna in fiera “anche il Green Theatre, spazio di presentazioni e dibattiti a ingresso libero che ospiterà un palinsesto di instant talk della durata di mezzora. Denominatore comune: l’innovativo approccio sostenibile delle aziende espositrici italiane analizzato a 360°”. Infine, “Lineapelle 100 sarà teatro (presso il Padiglione 11) di un progetto espositivo dal titolo The Beauty of Italian Tanning Industry: Heritage, Science and Design. Il suo obiettivo è quello di comunicare la bellezza di un modello produttivo – conclude Lineapelle – che somma in sé artigianalità e scienza, green power, tecnologia e creatività: quello dell’industria conciaria italiana”.

