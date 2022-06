Guardate il Fuorisalone di Lineapelle e Hyundai: è una figata

Se siete a Milano, avete una cosa da fare: obbligatoriamente. Se non ci siete, avete un motivo per venirci. In entrambi i casi, il vostro punto di approdo è in pieno centro, alle spalle di Piazza Affari. È Spazio Lineapelle (Palazzo Gorani), dove da oggi fino al 12 giugno potete ammirare e scoprire tutti i risultati del progetto Shift to Regenerative Mobility. Protagonisti: Lineapelle e Hyundai Transys. Fatelo, perché, davvero, è una figata, come potete scoprire nella gallery qui sotto.

Shift to Regenerative Mobility è una figata

Il concept di mobilità rigenerativa ideato da Hyundai Transys e Lineapelle ha fatto il suo esordio all’ultima edizione della fiera, lo scorso febbraio. Ora, trova consacrazione nel contesto della Design Week milanese. Oggi l’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 13:00 alle 20:00. Dal 7 al 12 giugno, invece, sarà possibile scoprire il progetto Hyundai Transys x Lineapelle dalle 10:00 alle 20:00. Il concept nasce da una partnership che ha coinvolto anche il gruppo conciario Dani, Manifattura di Domodossola, ATKO Planning, Dual e D-House by Dyloan.

La visione degli studenti

In esposizione non c’è solo la concept car, la quale già di suo vale la visita. Ci sono, come vedete nella gallery anche tutta una serie di accessori di design sviluppati “in collaborazione con i designer di nuova generazione della principale scuola di design della Corea del Sud: Hongik University”. A loro è toccato, in virtù del progetto “‘From Mobility to Lifestyle Space Project “, utilizzare pelli e materiali avanzati dall’allestimento della concept car. Obiettivo. “Rigenerarli in accessori creativi per lo stile di vita, l’intrattenimento, il lavoro intelligente e il benessere”. Il risultato, ve lo assicuriamo, è davvero una figata.

Leggi anche: