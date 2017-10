Artigianato digitale, sostenibilità e molto di più: tutti gli eventi di Lineapelle93

Tanto da dire e da ascoltare. Tanto da scoprire e, soprattutto, da condividere. Lineapelle93 si presenta al via di domattina (ore 9, Fieramilano Rho) con una fitta e interessante agenda di eventi a ingresso libero e tutti in programma (tranne uno) presso la Fashion Video Area posizionata al termine del Padiglione 15. Si comincia domani alle 10.30 del mattino ospitando Stefano Paiocchi, Lead Architect Zaha Hadid Architects, per il workshop dal titolo “Code-Structed Skin: Architecture, Fashion and Digital Craft” durante il quale si parlerà “di come il linguaggio dell’architettura può ibridarsi con quello fashion attraverso inedite e innovative contaminazioni digitali”. Alle 12, invece, UNIC/Lineapelle, in partnership con Accademia Costume & Moda e Gucci, presenteranno il progetto formativo congiunto “Exploring Italian Sustainability”. Giovedì 5 ottobre, riflettori sulla sostenibilità della conceria italiana. UNIC, insieme a ZDHC Foundation, alle 11 presso la Fashion Video Area, presenta e approfondisce i risultati dell’ultima edizione del suo Rapporto di Sostenibilità nell’evento (in lingua inglese) “A New Approach to Leather Sustainability Moving Forward the Supply Chain”. Ancora giovedì, ma alle 14.30 in Sala Epsilon (in fondo al Pad. 13 APICCAPS presenta “The 20th International Technical Footwear Congress – UITIC”, in programma a Porto, in Portogallo, nel maggio 2018. Infine, venerdì 6 ottobre (Fashion Video Area,ore 10), UNIC, ICEC e Studio Lawtelier propongono un seminario sul tema della tutela legale dei campionari dei fornitori di prodotti (evento in lingua italiana).