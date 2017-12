Blossom Première Vision non brilla: “Edizione sottotono”, dicono gli espositori

TUTTI PARLANO DI RIPRESA. TUTTI SPERANO CHE IL 2018 NE DETERMINI IL CONSOLIDAMENTO. COMUNQUE VADA, IL NUOVO ANNO PONE UN IMPERATIVO: ACCETTARE LA SFIDA DELL’ACCELERAZIONE. DOPO UN 2017 CHE HA RIACCESO LA LUCE E CHE VI RACCONTIAMO IN 12 PAROLE, ARRIVA UNA STAGIONE IN CUI, PER VINCERE, NON BASTA ESSERE I PIÙ BRAVI. BISOGNA ESSERE I PIÙ VELOCI