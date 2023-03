La filiera si mette in mostra. Oggi 7 marzo all’Areal Böhler di Düsseldorf chiude Shoes Düsseldorf, fiera di calzatura e pelletteria (ex GDS e poi Gallery) dove hanno esposto circa 300 aziende con oltre 500 marchi internazionali (187 italiani). Il bilancio è moderatamente soddisfacente, considerato il periodo non esaltante che sta vivendo il mercato tedesco….

