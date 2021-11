Cosa aspettarsi da Micam e Mipel di febbraio 2022

Innanzitutto, in vista di febbraio 2022 si vara un nuovo hashtag: #restarttogether diventa #bettertogether. Meglio Insieme: perché Micam, Mipel e Lineapelle rinnovano la sinergia. Dal 20 al 22 febbraio 2022 l’edizione numero 93 di Micam è “Glamorous Magic”: in termini di risultati, gli organizzatori sperano di avvicinare i livelli pre-pandemia. Mipel annuncia invece l’aumento della superficie espositiva: occuperà non solo il padiglione 1 di Fiera Milano-Rho, ma anche il 3. E conferma Mipel Lab, alla sua seconda edizione all’interno di Lineapelle.

Per febbraio 2022

“Micam rappresenta un momento insostituibile per il nostro settore, l’occasione per concretizzare business in un grande hub di respiro internazionale – commenta Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam –. Siamo già al lavoro per presentare agli operatori una edizione ancora più ricca in termini espositivi e di offerta formativa. Così da ritornare quanto prima agli standard delle rassegne pre-covid”. Micam ha diffuso anche i numeri della sua edizione digitale: oltre 100 marchi espositori, più di 250 collezioni (15.000 prodotti) e 4.000 visitatori “in tenuta rispetto alla scorsa edizione”. Soddisfatto dei risultati Badon, che sottolinea l’importanza dei nuovi strumenti: “Micam Milano Digital Show sostiene il settore calzaturiero verso la transizione digitale e ha rappresentato un rilevante aiuto in tempo di emergenza pandemica”.

E Mipel?

L’edizione numero 121 di Mipel occuperà non più solo il padiglione 1 di Fieramilano Rho, ma anche il 3. L’obiettivo degli organizzatori è “replicare il successo dell’edizione di settembre scorso, che ha segnato la ripresa in presenza della fiera, con un ritorno dei buyer internazionali anche da Russia e USA”. Negli spazi di Lineapelle (22-24 febbraio) si svolgerà la seconda edizione di Mipel Lab. È la piattaforma dedicata al sourcing pellettiero dove i brand possono incontrare i produttori italiani. Per Franco Gabbrielli, presidente Assopellettieri, la collaborazione con Micam e con Lineapelle “significa fare sistema, all’interno della filiera della pelletteria ma anche con gli altri operatori del fashion”. (mv)

Leggi anche: