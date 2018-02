Craft The Leather a Lineapelle94, 10 talenti in concorso con le creazioni in pelle conciata al vegetale

Torna a Lineapelle94 il progetto promosso dal Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale “Craft The Leather”, che mira a coinvolgere una selezione di giovani designer provenienti dalle più prestigiose scuole di moda internazionali per introdurli alla conoscenza del mondo della produzione toscana della pelle conciata al vegetale. All’interno del salone fieristico sono in mostra le 10 collezioni originali ad opera dei nuovi talenti (provenienti da Londra, New York, Tokyo, Brema, Kolding, Providence, Sint Niklaas) che hanno interpretato il materiale in calzature, abbigliamento, gioielli e oggetti di arredamento. È possibile esprimere il proprio voto direttamente in fiera, recandosi allo stand al padiglione 9 (N29/P30).