Dopo Londra, l’1 e il 2 febbraio torna Lineapelle New York

Gira a pieno ritmo il network fieristico internazionale di Lineapelle. Dopo il ritorno alla formula pre-Covid dell’one day event di Londra, martedì 24 gennaio, è ora la volta di New York. Qui, l’1 e il 2 febbraio, nella consueta sede del Metropolitan Pavilion, Lineapelle presenta le preview delle collezioni di pelli, tessuti, materiali sintetici, accessori e complementi dedicate alla stagione estiva 2024.

Torna Lineapelle New York

Lineapelle New York, si legge in una nota, “torna nella Big Apple mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio 2023, accogliendo oltre 100 aziende espositrici provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Turchia, Brasile e Stati Uniti”. Il salone “è organizzato dall’ente fieristico Lineapelle e IEG – Italian Exhibition Group, che hanno recentemente siglato un accordo di collaborazione per dare slancio e sviluppo all’edizione americana di Lineapelle. L’obiettivo “è, anche, quello di rendere l’evento di New York un appuntamento di riferimento non solo per la filiera americana della moda, ma anche dell’arredo e dell’interior design”.

Estate 2024

Le nuove collezioni, spiegano gli organizzatori, “riguarderanno l’estate 2024, che si preannuncia come una stagione dove i colori saranno i veri protagonisti. Vitali, positivi, quasi terapeutici.” I trend, come di consueto, saranno presentati e approfonditi durante tre seminari stilistici in programma il 1° febbraio (ore 11 e ore 14), il 2 febbraio (ore 11) e declinati materialmente all’interno della Trend Area allestita al Livello 2 del salone. “Qui – concludono da Lineapelle – gli espositori presentano i lanci e le innovazioni della loro produzione, proponendo campioni e materiali che raccontano anche il loro impegno quotidiano nello sviluppo di prodotti sempre più circolari e tracciabili”.

Tracciabilità e disinformazione

Lineapelle New York sarà anche teatro di due eventi che parleranno di tracciabilità, deforestazione e disinformazione. Mercoledì 1° febbraio, a partire dalle 12:30, si svolgerà il workshop dal titolo “Costruire catene di approvvigionamento più sostenibili: sfruttare la collaborazione per combattere la deforestazione”. L’evento, spiega una nota di Lineapelle, “riunirà rappresentanti di Tapestry, UNIC – Concerie Italiane e WWF World Wildlife Fund, che discuteranno sulle opportunità per combattere la deforestazione attraverso pratiche collaborative”. Il secondo incontro si svolgerà il giorno successivo, giovedì 2 febbraio, dalle 10 del mattino. Titolo: “Proteggere la pelle come brand: comunicazione e disinformazione”. Nel ruolo di speaker ci sarà LHCA (Leather & Hide Council of America) che approfondirà la “necessità fondamentale per l’industria della pelle di creare engagement con i consumatori promuovendo le credenziali sostenibili della pelle”.

