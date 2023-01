Lineapelle London celebra il suo ritorno alla normalità

Un vero ritorno alla normalità. È questo il sentiment che pervade, fin dall’apertura di questa mattina, gli spazi espositivi dell’Ham Yard Hotel di Londra. Qui, Lineapelle London ha riacceso le luci nella sua consueta formula, mettendosi alle spalle gli stress pandemici che l’hanno inchiodata per lungo ai blocchi di (ri)partenza. Buone vibrazioni, dunque, per un evento che ha raccolto, per ora, il consueto interesse della filiera creativa britannica specializzata in moda e design.

One day event

Lineapelle London è un one day event. È iniziato questa mattina, si conclude questa sera, ospitando 43 espositori: 23 italiani, 14 francesi, 6 spagnoli. Sotto il profilo merceologico, 35 saranno concerie, 4 tessili e 4 accessoristi. Come da identità consolidata, si configura come un esclusivo momento di networking con una spiccata dimensione stilistica e creativa. Suo il compito, da questo punto di vista, di proporre per la prima volta idee, progetti e campioni sviluppati dagli espositori alla luce delle tendenze per l’estivo 2024.

Un vero ritorno alla normalità

Lineapelle era tornata a Londra il 6 settembre 2022 dopo 2 anni e 9 mesi di assenza causa Covid. Lo aveva fatto con i piedi di piombo, con una formula esplorativa che prevedeva l’allestimento di una trend area e due seminari di approfondimento stilistico. Oggi, invece, è tornata al passato, alla sua dimensione pre-Covid, coinvolgendo i visitatori nel racconto (con 2 workshop) delle tendenze estive 2024, e tornando a dare spazio alle collezioni di ognuno dei suoi espositori. E l’interesse, nelle prime ore, non è certo mancato.

I prossimi appuntamenti

Lineapelle London apre la strada a Lineapelle New York, in programma la prossima settimana, e a Lineapelle Milano, in calendario dal 21 al 23 febbraio 2023 a conclusione del treno di fiere (Micam, Mipel, TheOne) organizzate dalle associazioni aderenti a Confindustria Moda.

