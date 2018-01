Expo Riva: oggi si comincia. “Fondamentale momento di confronto per la fascia media”

Si apre questa mattina l’89esima edizione di Expo Riva Schuh, fiera internazionale di riferimento per le calzature di riferimento per le calzature di segmento medio a Riva del Garda (Trento). A inaugurare l’evento sarà l’opening talk durante il quale Giovanni Laezza e João Maia, direttori generali rispettivamente di Riva del Garda Fierecongressi e dell’APICCAPS (Portuguese Footwear, Components and Leather Goods Manufacturers Association) su “Il mondo della calzatura oggi”, tracciando delle prospettive per il possibile sviluppo del settore e l’andamento dei mercati internazionali. “Expo Riva Schuh è sempre un momento di confronto importante con gli altri operatori ed è anche l’occasione per fare il punto sui mercati internazionali” spiega Alessandro Zanon della United Brands Company – UBC di Quinto Vicentino (Vicenza). I padiglioni ospiteranno da questa mattina fino a martedì oltre 1.455 espositori, di cui 1.177 esteri, provenienti da 37 Paesi per un totale di più di 13.000 operatori del settore in rappresentanza di 105 regioni. Un’occasione d’oro a disposizione delle aziende per intrecciare nuove relazioni. Tra queste vi è sicuramente UBC, che negli ultimi anni sta conoscendo una rapida e forte crescita. “Abbiamo fissato alcuni appuntamenti con importanti player del mercato indiano e russo, quest’ultimo in fase di grande ripresa – continua Zanon -. Sono due regioni molto interessanti dove vorremmo espandere la nostra attività”.