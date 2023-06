Expo Riva Schuh: 9.000 ingressi e il grande ritorno dell’Asia

Il grande ritorno dell’Asia. È il ritornello dell’edizione numero 99 di Expo Riva Schuh & Gardabags che si è chiusa ieri, 20 giugno 2023, a Riva del Garda. Gli organizzatori segnalano che la manifestazione è stata visitata da quasi 9.000 presenze, +12,5% rispetto a giugno 2022. Notizia: la Cina non ha portato solo 250 aziende espositrici (lo stesso numero delle italiane), ma anche un buon numero di visitatori. Anche se la grande maggioranza delle presenze è stata di provenienza europea.

Il grande ritorno dell’Asia

Con il sold out della superficie espositiva occupata da oltre 1.300 espositori, Expo Riva Schuh & Gardabags ha registrato quasi 9.000 presenze. Di cui l’80% di provenienza europea e il 20% extra UE. A livello di nazionalità: Spagna +35%, Germania +9%, Italia -7%. I visitatori sono arrivati a Riva del Garda da 103 Paesi. Soddisfatte le aziende che vi hanno preso parte. Raffaele Cainazzo, responsabile commerciale Center Group Renzi, ha notato un buon afflusso di visitatori. In particolare: Germania, Francia e Italia. “La nota lieta è sicuramente il ritorno dell’Asia. Soprattutto della Cina che, dalla pandemia e fino all’edizione di gennaio compresa, subiva restrizioni”. Enrico Bolzoni di Bolzoni Shoes nota come, anche a causa dell’inflazione e degli aumenti dei costi, l’interesse del buyer si sia particolarmente focalizzato sul prezzo.

Come cambiano le produzioni

Proprio gli scossoni alla supply chain arrivati con la pandemia e, poi, l’aumento dei prezzi dettato dall’inflazione stanno ridisegnando la geografia dell’approvvigionamento delle imprese. Secondo Enrico Cietta, presidente del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags, sono in atto 4 macrotendenze. “Da una sola fabbrica mondiale che era la Cina si sta passando a vari poli produttivi. Una tendenza destinata ad aumentare. La seconda è che la globalizzazione non finirà, ma sta cambiando. La gestione del rischio è diventata il primo criterio per la riorganizzazione delle supply chain. E, infine, si va da una singola idea di globalizzazione, basata sulla ricerca della convenienza, ad una idea multipla di globalizzazione”. L’appuntamento con l’edizione numero 100 è per il 13-16 gennaio 2024. (mv)

