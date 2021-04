Expo Riva Schuh torna in presenza dal 18 al 20 luglio

Expo Riva Schuh torna in presenza. La fiera internazionale di riferimento per la calzatura di volume e il suo salone dedicato all’accessorio riaprono i padiglioni ai visitatori. La prossima edizione avrà luogo dal 18 al 20 luglio, in presenza, seppure nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e puntando comunque sull’integrazione tra reale e digitale.

Expo Riva Schuh torna in presenza

Expo Riva Schuh annuncia la data ufficiale del suo prossimo appuntamento fisico. La 95esima edizione del salone e la sesta di Gardabags, lo show dedicato all’accessorio, avranno luogo a Riva del Garda dal 18 al 20 luglio 2021, cioè un mese dopo le consuete date. Il tutto, naturalmente, seguendo una programmazione che punta a dare riferimenti certi alle aziende espositrici e alle loro attività. Tenendo sempre presente, va da sé, l’andamento della situazione sanitaria per garantire soluzioni appropriate in ogni circostanza.

Reale e virtuale

Nell’ottica della sinergia tra i canali, dal 13 di giugno e al 30 settembre la community della fiera potrà accedere alla piattaforma virtuale. La stessa che negli ultimi mesi ha offerto un percorso orientato al business, al network e all’aggiornamento ricco di proposte e di idee. La piattaforma digitale e i contenuti informativi e divulgativi di Expo Riva SHOW saranno gli elementi chiave di un tour business-oriented che prenderà virtualmente il via il prossimo 13 giugno.

I commenti

“Considerato l’andamento della pandemia, abbiamo ritenuto ragionevole riposizionare l’appuntamento in presenza a luglio – dichiara Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi -. La nuova collocazione temporale , insieme alla riapertura delle fiere annunciata dal governo e al graduale miglioramento della situazione internazionale, ci lascia ben sperare. Il contesto può essere sufficientemente favorevole all’organizzazione del nostro evento”. (art)

