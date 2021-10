Febbraio 2022, Lineapelle anticipa di un giorno e inizia il 22

Lineapelle aggiorna le date della sua prossima edizione, in programma a febbraio 2022. In altre parole, anticipa di un giorno e innesca, all’interno dei padiglioni espositivi di Fieramilano Rho, una sinergia ancora più attiva con Micam e Mipel.

Febbraio 2022

La prossima Lineapelle presenterà le tendenze estive 2023 e si svolgerà da martedì 22 a giovedì 24 febbraio e non dal 23 al 25. Il cambiamento è dovuto “a sopraggiunti motivi organizzativi”, spiega la segreteria, e fa coincidere il primo giorno di manifestazione con l’ultimo di Micam e Mipel. Questi ultimi, confermando la formula dei 3 giorni di esposizione, si terranno da domenica 20 a martedì 22 febbraio 2022.

Settembre 2021

L’ultima edizione di Lineapelle ha segnato il suo ritorno in presenza e si è svolta dal 22 al 24 settembre scorso. Ottimo il feedback qualitativo e quantitativo per i 725 espositori presenti. Oltre 11.000, infatti, sono stati i buyer che hanno varcato i tornelli di Fieramilano Rho, in arrivo da più di 70 Paesi, con Germania, Francia, Spagna e Portogallo in vetta alla top ten delle provenienze. Poi Svizzera, Turchia e Stati Uniti. Non sono mancate rappresentanze dei grandi Paesi manifatturieri (Cina, Brasile e Vietnam) e buyer da mercati strategici come la Federazione Russa, gli Emirati Arabi e il Giappone.

