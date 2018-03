Fiere: oggi a Madrid inizia Momad Shoes, domani la pelletteria apre a ILM Offenbach

Oggi inizia la fiera calzaturiera spagnola Momad Shoes, domani partirà quella tedesca della pelletteria ILM. Per Momad Shoes, evento organizzato a Madrid da Ifema, è la quinta edizione. Partecipano circa 200 marchi del settore che presenteranno le proposte per la stagione autunno-inverno 2018-19. Il salone chiude domenica. Nell’edizione di settembre 2017, Momad Shoes ha registrato un aumento di visitatori del 5%, raggiungendo i 5.097 di cui il 9,7% stranieri. Nel catalogo degli espositori figura una sola azienda italiana, proveniente dalle Marche (La Repo). Ben più nutrita la presenza italiana a ILM (Internationale Lederwaren Messe) Offenbach. Il salone chiuderà lunedì e vedrà la presenza di circa 300 espositori provenienti da 25 Paesi. Gli organizzatori hanno sottolineato la crescente quota di espositori italiani. Da tempo, la superficie espositiva di 13.000 metri quadrati è completamente occupata. Sono previsti circa 6.000 visitatori. “La fiera è piuttosto piccola per cui gli spazi si esauriscono in fretta, ma la dimensione consente ai buyer di visitarla tutta e potrebbe essere un fattore di successo” ci dice Eros Pennacchoni di Giudi Pelletterie di Morrovalle (Macerata) che continua: “La nostra presenza è importante per curare i rapporti con la clientela già acquisita che non vogliamo assolutamente perdere”. (mv)