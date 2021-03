Futurmoda, niente fiera in presenza; in USA e Russia le fanno

Fiera in presenza: c’è chi si ferma e chi riparte. Del primo gruppo fa parte la spagnola Futurmoda. Del secondo gruppo Atlanta Shoe Market (USA) e Euro Shoes Premiere Collection (Mosca). Gli organizzatori dei saloni prendono decisioni diverse in base alla situazione pandemica locale. E se la stragrande maggioranza degli eventi viene rinviato o annullato, negli Usa e in Russia provano a ripartire.

La scelta di AEC

Salta l’edizione numero 45 di Futurmoda, in programma il 7 e 8 aprile ad Elche. Lo annuncia l’organizzatore dell’evento, l’associazione spagnola dei componenti per calzature (AEC), che già era stato posticipato dall’originario appuntamento del 10-11 marzo. Ora, riporta Revista del Calzado, l’evento è definitivamente annullato. La prossima edizione di Futurmoda è ora in programma per il 20 e 21 ottobre.

Fiera in presenza

A Mosca da oggi fino a giovedì 4 marzo si svolge regolarmente e in presenza Euro Shoes Premiere Collection. Le aziende esporranno le loro collezioni per la stagione autunno-inverno 2021/2022. Nonostante le difficoltà, si legge su shoes-report, tutti i maggiori brand europei di calzature presenti sul mercato russo hanno confermato la partecipazione. Tra questi anche diversi italiani. Confermata, almeno per ora, la fiera Obuv a Mosca dal 20 al 23 aprile.

Negli USA

I primi a tornare alla fiera in presenza sono stati gli USA. Dal 20 al 22 febbraio si è svolta Atlanta Shoe Market e, scrive Footwear News, le recensioni degli espositori sono state ampiamente positive. I feedback lusinghieri riguardano sia la riuscita della fiera e che della corretta applicazione delle misure sanitarie messe in atto per prevenire la diffusione di Covid. L’Atlanta Shoe Market è tornato un evento in presenza dopo un anno, visto che l’edizione di agosto è stata annullata. (mv)

