Gli eventi della pelle: Friburgo conferma le date, PALF rimanda

Chi conferma, chi rimanda a data da definirsi. Gli eventi della pelle risentono e assorbono diversamente gli effetti della pandemia sul loro calendario. Se in Germania gli organizzatori dei Freiberg Leather Days possono assicurare che il 9 e 10 giugno il forum si terrà come da programma, in Egitto alzano bandiera bianca. Stando a quanto riporta leatherbiz, la prima edizione di Pan Africa Leather Fair, già spostata da giugno 2020 allo stesso mese del 2021, è al momento annullata.

Gli eventi della pelle

Certo, anche a Friburgo devono fare i conti con il coronavirus. Per questo FILK, ente organizzatore del meeting dei ricercatori e scienziati dell’industria conciaria, prevede un format ibrido di incontri fisici e webinar digitali. Più complessa è, invece, la situazione a Il Cairo, dove si sarebbe dovuto tenere PALF. Markets, società che organizza l’evento, ha spiegato che il problema sta nelle limitazioni ai viaggi imposte a causa della pandemia. Il contesto, dunque, non consente di assicurare un evento frequentato dal pubblico atteso. Per questo per la prima edizione dell’evento c’è ancora da aspettare.

Leggi anche: