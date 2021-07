Gallery Shoes conferma le date, rinviata Italian Fashion in Korea

Gallery Shoes & Fashion conferma le date per sua prossima edizione (29-31 agosto, Düsseldorf). Gli organizzatori si aspettano la presenza di oltre 400 brand, tra cui new entry e rientri importanti. Si attende una nuova data, invece, per Italian Fashion in Korea, la manifestazione originariamente in programma a Seul dal 14 al 16 luglio, poi rimandata.

Gallery Shoes conferma le date

“Il mercato si sta riprendendo”, sostiene Ulrike Kähler, CEO di Igedo Company. La società, cioè, che organizza Gallery Shoes & Fashion. Al momento, dicevamo, ci sono oltre 400 marchi che hanno aderito e completato lo spazio espositivo dell’Areal Böhler. Secondo gli organizzatori, scrive Revista del Calzado, “toccare i prodotti e tenerli in mano è uno dei passaggi più importanti prima di ordinare le scarpe“. Tornerà nei padiglioni di Düsseldorf Gabor, insieme a Benetton, Blundstone, Sioux e l’agenzia Muth, che presenterà prodotti Bikkembergs, Castaner e L’Autre Chose.

Rinvio in Corea

È stata rimandata a data da destinarsi la manifestazione Italian Fashion in Korea. Sarebbe stato il secondo appuntamento asiatico per le imprese della calzatura e della pelletteria dopo Shoes from Italy a Tokyo. L’evento era in programma a Seul dal 14 al 16 luglio 2021, con 39 marchi made in Italy iscritti. La causa del rinvio è la situazione pandemica in Corea del Sud. La modalità espositiva era quella già sperimentata in passato e attuata anche a Tokyo. I visitatori avrebbero potuto toccare con mano i prodotti spediti dall’Italia. Ad illustrarli ci sarebbe stato, a seconda dei casi, personale locale, collaboratori dell’azienda espositrice, o staff messo a disposizione da EMI-Ente Moda Italia e agenzia ICE. Una nuova collocazione dell’appuntamento nel calendario fieristico sarà possibile solo dopo la decisione del governo locale di allentare le restrizioni. (mv)

