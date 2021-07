Lineapelle New York cambia date: si svolgerà il 12 e 13 ottobre

Uno slittamento di un mese per Lineapelle New York. Lo spin off statunitense di Lineapelle, infatti, cambia date e si svolgerà, nella consueta formula di due giorni, a ottobre 2021. Precisamente: martedì 12 e mercoledì 13 ottobre.

Lineapelle New York cambia date

In origine Lineapelle New York si sarebbe dovuta tenere l’1 e il 2 settembre 2021 presso il Metropolitan Pavilion di Manhattan, a New York. La location resta confermata, ma le date cambiano e slittano al 12 e 13 ottobre. La decisione nasce dalle difficoltà logistiche e organizzative connesse all’attuale situazione pandemica negli USA. Difficoltà che stanno complicando, in particolare, la gestione dei visti di ingresso degli operatori negli Stati Uniti. “Per questa ragione – spiega la Segreteria di Lineapelle – e, in virtù dell’importanza del salone per il mercato nordamericano, si è scelto di rinviarlo al mese successivo”.

La stagione di riferimento

La prossima edizione di Lineapelle New York presenterà i trend per la stagione invernale 2022/2023. Il loro mood creativo di riferimento, elaborato dal Comitato Moda Lineapelle porta il titolo di “Imagination & Re-Wonder”. All’evento hanno già aderito 85 aziende.

