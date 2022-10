Gli italiani che volano ad Almaty fiduciosi sul mercato kazako

Fiduciosi sul mercato kazako. Sono gli imprenditori italiani che esporranno dal 3 al 5 ottobre a “La moda italiana@Almaty”. I buyer kazaki si sono visti anche al Micam–Mipel, saloni che hanno registrato un bilancio finale soddisfacente per gli operatori. E questo aumenta le aspettative dell’iniziativa in Kazakistan, indicato come un importante hub per il commercio con la Russia. La prossima settimana (5-6 ottobre) si svolgerà anche Futurmoda48 presso l’Institución Ferial de Alicante (IFA) a Elche.

“Partiamo con buoni propositi per Alamty”, esordisce Pompeo Iachini del calzaturificio La Repo. Il marchio è uno degli oltre 60 brand italiani (scarpe, pelletteria, pellicceria) presenti al salone kazako. Organizza l’appuntamento fieristico Assocalzaturifici, in collaborazione con AIP (Associazione Italiana Pellicceria) e Assopellettieri, tutte aderenti a Confindustria Moda. “Per la nostra azienda il mercato kazako non è così trascurabile come potrebbe sembrare – prosegue Iachini -. Ci lavoriamo bene e non abbiamo i problemi come con la Russia. Se verranno i buyer russi ad Almaty? Vedremo. Nelle scorse edizioni qualche russo si vedeva. Partiamo fiduciosi anche sulla scia del buon andamento delle ultime fiere. Ma sarà tutto da verificare in loco”. Ad Almaty sono attesi oltre 200 buyer. Per la presidente di Assocalzaturifici Giovanna Ceolini: “Il Kazakistan è un mercato dalle grandi potenzialità, un bacino che può risultare strategico nella congiuntura attuale”. I numeri del primo semestre sono positivi per la pelletteria italiana. “Un’iniezione di positività con la quale affrontiamo Almaty – commenta il presidente di Assopellettieri, Franco Gabbrielli –, un appuntamento che si riconferma di primaria importanza per il nostro made in Italy”. Il presidente di AIP Roberto Tadini evidenzia come nel primo semestre 2022 l’export verso il Kazakistan sia cresciuto del 57% rispetto al 2021.

Ad Elche è tutto pronto per Futurmoda. Si svolgerà il 5 e 6 ottobre con le aziende che presenteranno le ultime novità per la stagione autunno-inverno 2023-2024. Come scrive Revista Del Calzado, saranno circa 240 gli espositori, in rappresentanza di oltre 300 marchi. Di questi, 61 proverranno dall’Italia. Si prevede la visita di circa 4.000 operatori del settore. (mv)

