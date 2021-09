Il 5 inaugura il Supersalone, con oltre 400 brand (e Mattarella)

Finalmente. Dopo plurimi rinvii e diversi tira e molla, torna (finalmente) il Salone del Mobile, seppur con un format speciale. Il 5 settembre inaugura il Supersalone, alla presenza degli oltre 400 brand e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In quattro padiglioni di FieraMilano Rho fino al 10 settembre gli espositori, insieme a 170 giovani creativi e 39 maker, presenteranno al pubblico più di 1.900 progetti. Per la prima volta i visitatori potranno acquistare gli oggetti di design in esposizione.

Inaugura il Supersalone

Ha curato l’allestimento del Supersalone l’architetto Stefano Boeri con un team internazionale di co-progettisti. Lo show, dicevamo, arriva dopo un annullamento e un rinvio. L’organizzazione dell’evento ha comportato un certo stress all’interno degli enti promotori. Lo svolgimento della kermesse segna quindi un punto di ripartenza per il settore, chiamato a presentare il meglio di quanto fatto negli ultimi 18 mesi, e per le associazioni di riferimento. Intanto la tutela della salute rimane prioritaria: vigono l’obbligo di mascherine, distanziamento e green pass. In fiera sono presenti quattro hub per i tamponi rapidi dove fare un test antigenico rapido (a pagamento). Al contempo il Supersalone è all’insegna della sostenibilità: nella costruzione della manifestazione si è data priorità al noleggio e al riuso dei materiali, così da evitare sprechi.

Un posto per la pelle

La Design Week milanese vedrà anche la pelle (e i prodotti in pelle) tra i suoi protagonisti. Il Gruppo Mastrotto, ad esempio, è partner de “La Casa Fluida“, esposizione organizzata con Elle Decor Italia e firmata da Elisa Ossina Studio e Marco Bay. Il Consorzio Cuoio di Toscana, intanto, approfitta dell’appuntamento per presentare la consolle “Love”, un manifesto d’amore.

