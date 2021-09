Cuoio di Toscana presenta a Milano il design nel segno dell’amore

Cuoio e design nel segno dell’amore. Si chiama Love la quadrupla consolle di lusso disegnata da Fabio Novembre per Driade in collaborazione con Cuoio di Toscana. Il designer ha ideato un’opera interamente rivestita in cuoio, che sarà presentata in occasione della Milano Design Week 2021 in due eventi esclusivi. Dal 5 al 9 settembre l’installazione sarà mostrata al pubblico presso il Flagship Store Lavazza di Milano. Dal 5 all’8 settembre, poi, sarà esposta all’evento fieristico dedicato al lifestyle HOMI (FieraMilano Rho). La creazione rappresenta un ideale totem all’amore per il pianeta, declinato nei colori delle quattro stagioni. “Una nuova prova di versatilità e creatività che continua a dar luce a collaborazioni esclusive sempre nel segno dell’eccellenza artigianale e della cura estetica”, spiega una nota diffusa dal Consorzio toscano.

Nel segno dell’amore

“Questa collaborazione è il frutto di un incontro naturale tra due eccellenze italiane: il design e l’artigianato – commenta Fabio Novembre, direttore artistico di Driade -. Siamo partiti dal logo di Cuoio di Toscana, un cuore, e abbiamo creato un vero e proprio manifesto d’amore rivestendo la consolle Love interamente in cuoio”. Un oggetto d’arredo esclusivo completamente progettato in cuoio. “Un progetto che trova le sue radici nel concetto stesso di Love/Amore, che diviene un simbolo di affetto, unione, empatia, in un momento storico in cui questi sentimenti sono più che mai necessari”, aggiungono da Cuoio di Toscana.

Sostenibilità e inclusività

La collaborazione con Fabio Novembre e Driade è un’occasione per Cuoio di Toscana per rinnovare il suo messaggio a sostegno della sostenibilità e degli standard qualitativi ed etici. Un impegno già sottolineato attraverso il Sustainability Statement, dove Cuoio di Toscana ha ufficializzato e definito le best practices di sostenibilità delle aziende consorziate. Centrali nella visione di consorzio sono anche i concetti di inclusività e diversità, che divengono oggetto del claim della collaborazione sotto il nome di No Boundaries. Il concetto di abbattimento dei confini che anche un oggetto di design, come la consolle “Love”, può rappresentare dotandosi di una nuova pelle. (mvg)

