La prima volta (online) di Lineapelle a Interfabric Moscow

C’è sempre una prima volta, anche se online. Una modalità a cui, del resto, questi tempi pandemici ci hanno abituato. Parliamo di Lineapelle che ieri,martedì 2 marzo 2021, ha svolto una presentazione stilistica in remoto durante la fiera Interfabric Moscow che, inaugurata lunedì 1° in formato phygital, chiuderà oggi i battenti.

La prima volta di Lineapelle

Interfabric Moscow è un salone espositivo riservato ai produttori di materiali tessili, tessuti e accessori. Ieri ha ospitato un webinar che ha coinvolto, per la prima volta, Lineapelle. Questo perché all’interno della fiera moscovita ha fatto il suo esordio uno spazio riservato alla pelle.

La presentazione

Il webinar presentato da Lineapelle è stato di taglio esclusivamente stilistico. Titolo: Summer 22 Alternative Worlds. Base di partenza: il mood Fix the Future, declinato in un percorso che ha approfondito l’evoluzione “del mondo dei materiali per le calzature e la pelletteria”. Non solo. C’è stato spazio, anche, per un’analisi di come “l’estetica digitale sta cambiando le nostre prospettive. Il tutto, proponendo “un’analisi dei colori e delle direzioni creative di pelli e tessuti”. Concludendo con “focus sugli accessori e i dettagli che disegneranno il futuro”.

Leggi anche: