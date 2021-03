Lineapelle Virtual Show: il 23 e 24 marzo online con Meet & Match

Un’occasione di incontro all’ennesima potenza. Digitale, inevitabilmente. Ma che si pone come preludio per un ritorno, auspicato, alla dimensione fisica. Lineapelle lancia “Meet & Match. A Virtual Show, evento digital che andrà online il 23 e 24 marzo. Ma annuncia anche altre novità. La prima è quella che ribadisce l’appuntamento in presenza di Fieramilano Rho, in calendario dal 22 al 24 settembre 2021. La seconda è quella che annuncia l’avvio di un roadshow fisico per promuovere i materiali dell’Area Trend per l’estivo 2022. Ma andiamo con ordine.

Meet & Match. A Virtual Show

“Dopo la prima edizione di settembre 2020 – scrive Lineapelle -, torna in una nuova veste il palinsesto streaming che permetterà agli espositori di connettersi con la propria community globale”. Come spiega Fulvia Bacchi, amministratore delegato del salone, “Ci siamo ritrovati in piena pandemia a ripensare come continuare a promuovere le aziende e mantenere il nostro ruolo di fashion hub di riferimento per il fashion & luxury system. Meet & Match. Virtual Show by Lineapelle nasce, così, sulla scia di questa volontà progettuale e della necessità di tenere vivo il rapporto con tutti i nostri stakeholder”.

Il palinsesto

Il palinsesto digitale Meet & Match si svilupperà, il 23 e 24 marzo 2021, lungo 4 percorsi. Il primo si chiama Brand Now: “Webinar aziendali individuali durante i quali gli espositori di Lineapelle presenteranno le novità delle loro collezioni”. Il secondo (Fix The Future) rappresenta la migrazione digitale delle presentazioni moda di Lineapelle, in questa occasione riferite alla stagione estiva 2022. Il terzo s’intitola The Future is Now: “Performance in streaming in collaborazione con Dyloan Studio (Manufacturing Technologies for Fashion, Art and Design). I materiali di alta qualità degli espositori di Lineapelle diventano lo strumento creativo attraverso cui declinare tecnologie innovative di valorizzazione del prodotto”. Il quarto è Smart Matching, “presentazione di alcune significative esperienze di collaborazione e condivisione tra aziende che hanno sviluppato progetti e prodotti in sinergia. Storie speciali, da scoprire nei dettagli per aprire nuovi orizzonti evolutivi”.

Lineapelle Trend Area Roadshow

E non finisce qui. Lineapelle, infatti, ha deciso di avviare l’iniziativa Trend Area Roadshow, trasformando “la sua tradizionale vetrina stilistica in un progetto fisico itinerante”. Si inizierà da Milano, “dal 15 marzo al 10 aprile 2021 presso lo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani, con accesso su prenotazione”. Mentre le tappe successive entrano nel cuore dei distretti italiani della manifattura fashion. In altre parole: “Scandicci, nel cuore della leathergoods valley italiana. Strà, all’interno del distretto veneto della calzatura di fascia alta. Civitanova Marche, ospiti del più grande distretto italiano specializzato nella produzione di scarpe”.

