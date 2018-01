L’agenda delle fiere: Lineapelle vola a New York, Assocalzaturifici si divide tra Seoul e Tokyo

Fine gennaio, inizio febbraio: l’area pelle continua a macinare fiere, in attesa di approdare a Milano dove dall’11 al 26 febbraio si svolgeranno in sequenza theMicam e Mipel (11/14 febbraio), Lineapelle e Simac/Tanning Tech (20/22 febbraio) e TheOne (23/26 febbraio). Settimana prossima, mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio, a Manhattan va in scena Lineapelle New York, con 123 espositori che presenteranno al Metropolitan Pavilion la preview delle collezioni per l’estivo 2019. Da mercoledì 31 gennaio a venerdì 2 febbraio, invece, al Westin Chosun Hotel si svolgerà la 12esima edizione di “La moda italiana a Seoul”, evento organizzato dall’Agenzia ITA ICE in collaborazione con Ente Moda Italiana e l’Ambasciata d’Italia a Seoul. Saranno 36 le aziende italiane del settore moda che presenteranno a circa 800 operatori del settore previsti le collezioni autunno-inverno 2018-2019. In questa edizione aumentano le aziende del settore calzaturiero, riunite da Assocalzaturifici che, dopo Seoul, accompagnerà le aziende a “Shoes From Italy” in programma a Tokyo dal 6 all’8 febbraio.