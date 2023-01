Lineapelle alza il sipario sul 2023: si comincia domani da Londra

Lineapelle torna in pista e alza il sipario del 2023 sugli eventi promossi in Italia e nel mondo dal suo network fieristico. Lo starting point è previsto per domani, con l’apertura di Lineapelle London. Sotto i riflettori, le collezioni per la stagione estiva 2024. L’anteprima britannica apre la strada a Lineapelle New York, in programma la prossima settimana, e a Lineapelle Milano, in calendario dal 21 al 23 febbraio 2023 a conclusione del treno di fiere (Micam, Mipel, TheOne) organizzate dalle associazioni aderenti a Confindustria Moda.

Lineapelle alza il sipario sul 2023

Lineapelle, si legga in una nota, “apre il 2023 rafforzando la centralità dei propri eventi di riferimento per la fashion e la design industry globale”. Primo step, “l’one day event di Lineapelle London, in programma domani (martedì 24 gennaio 2023, ndr) presso la consueta sede dell’Ham Yard Hotel di Londra”. Saranno presenti 43 espositori: 23 italiani, 14 francesi, 6 spagnoli. Sotto il profilo merceologico, 35 saranno concerie, 4 tessili e 4 accessoristi. L’evento, come tradizione, si configura come un esclusivo momento di networking con una spiccata dimensione stilistica e creativa. Suo il compito, da questo punto di vista, di proporre per la prima volta idee, progetti e campioni sviluppati dagli espositori alla luce delle tendenze per l’estivo 2024.

Other people’s eyes

È questo il titolo dei trend elaborati dal Comitato Moda Lineapelle, che saranno presentati a Londra durante due seminari (9.30 e 14). Sono “storie di trasformazione” che delineano una stagione che si “preannuncia come una stagione dove i colori saranno i veri protagonisti: vitali, positivi, quasi terapeutici”. Un invito, dunque, a osservare il mondo uscendo dai propri codici interpretativi della realtà.

I prossimi appuntamenti

Lineapelle London apre il sipario sul programma del network fieristico di Lineapelle, introducendo “l’edizione numero 42 di Lineapelle New York, che torna nella Big Apple mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio 2023, presso gli spazi del Metropolitan Pavilion”. Accoglierà “oltre 100 aziende espositrici provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Turchia, Brasile e Stati Uniti”. Conclusa la tappa nordamericana, sarà poi la volta del momento fieristico clou per la filiera internazionale della moda, del lusso e del design: Lineapelle Milano, dal 21 al 23 febbraio negli spazi di Fieramilano Rho.

