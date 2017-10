Lineapelle93, day 2: istruzioni per l’uso

Domani, giovedì 5 ottobre, gli stand della 93esima edizione di Lineapelle (Fieramilano Rho, padiglioni 9,11, 13, 15, 22, 24) aprono alle 9 del mattino per chiudersi alle 18.30. Tre gli ingressi: Porta Est, Ovest e Sud.

Come arrivare: da Stazione Centrale di Milano e dagli aeroporti di Linate e Malpensa sono disponibili bus navetta gratuiti. Cliccando qui potete trovare tutti gli orari. Per chi arriva in auto sono disponibili oltre 10.000 parcheggi all’aperto (da P1, dotato di varchi Telepass, a P5) e all’interno di due silos multipiano (PM1 e PM2) vicino a Porta Ovest.

Aree Trend: sono 3, una all’ingresso del Padiglione 13, una al 9 (corsia U) e una al 22 (corsia T). Attenzione: in ognuna di esse è assolutamente vietato scattare fotografie o girare video, anche con gli smartphone.

Presentazioni Moda: saranno 2. Una in italiano 14.30, una in inglese alle 16 . Sono a pagamento e si svolgono in fondo al Padiglione 15, all’interno della Fashion Video Area di Lineapelle93.

Trend Book: in versione full e pocket, è in vendita al Padiglione 13 presso l’Area Trend, presso la Fashion Video Area oppure può essere acquistato online, cliccando qui (http://www.lineapelle-fair.it/it/moda/trend-book).

La APP: si scarica qui (android) e qui (Apple) . Contiene catalogo, pianta interattiva, informazioni su orari, trasporti, eventi e al suo interno può essere caricato l’e-ticket ricevuto in caso di preaccreditamento.

Eventi (tutti a ingresso libero): alle 11, presso la Fashion Video Area, riflettori puntati sulla sostenibilità della conceria italiana. UNIC, insieme a ZDHC Foundation, presenta e approfondisce i risultati dell’ultima edizione del suo Rapporto di Sostenibilità nell’evento (in lingua inglese) “A New Approach to Leather Sustainability Moving Forward the Supply Chain”. Alle 14.30 in Sala Epsilon (in fondo al Pad. 13) APICCAPS presentan “The 20th International Technical Footwear Congress – UITIC”, in programma a Porto, in Portogallo, nel maggio 2018.