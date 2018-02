Lineapelle94, espositori e stile: voglia di brillantezza, luce e colore. Vernice sì, “ma particolare”

Glitter, lamine, iridescenze, stampe, perle e specchi. Si preannuncia una stagione estiva 2019 alla ricerca di luce, brillantezza e fantasia. Queste le linee guida tracciate dalle proposte degli espositori di Lineapelle94. Rifiniture cangianti e brillanti, anche su pellami che riproducono rettile, pelli serigrafate, laminate e perlate in colori accesi ma non troppo forti. Le tonalità giocano sugli abbinamenti e i contrasti, anche con nuance tenui e delicate. Molto richieste le stampe in digitale, un modo per poter personalizzare i pellami con loghi e fantasie uniche richieste dal cliente. “Abbiamo cercato di rispondere alla forte richiesta di mercato sulle sneaker – racconta Marta Lupi dallo stand BCN -, proponendo pelli morbide in colori versatili che facciano da base per plotter, laser, applicazioni, glitter metallico”. Si parla di un gran ritorno della vernice, ma con lavorazioni particolari: crackle, macchiati, bottalati e stampati. Oltre agli “effetti speciali” che danno movimento alle superfici, gli espositori hanno cercato anche un effetto naturale con tamponature e stropicciati che danno al materiale un senso di profondità.