Lineapelle94: il futuro è oggi. Ecco LP Innovation Square, incubatore dell’area pelle che sarà

L’obiettivo è ambizioso e, allo stesso tempo, necessario. Puntando sulla retorica, potremmo dire che Lineapelle apre la finestra sul futuro. Sarebbe riduttivo. Evento di respiro globale, Lineapelle è abituata alla concretezza e alla consapevolezza che la propria leadership porti con sé alcune precise, responsabilità. Una di queste, dalla prossima edizione (la numero 95, in programma a Fieramilano Rho da martedì 25 a giovedì 27 settembre) troverà espressione in un evento che, per tutta la durata della fiera, si configura come un caleidoscopico, ma selezionatissimo incubatore di idee, soluzioni, tecnologie innovative. Tutte, ça va sans dire, caratterizzate da una stretta aderenza all’identità dei settori di riferimento dell’area pelle globale. Si chiama Lineapelle Innovation Square ed è stato presentato oggi al LEM di Ponte dei Mari. “Stiamo attivamente valutando novità promettenti nel campo delle scienze dei materiali, delle biotecnologie, delle interazioni uomo-materiale, modelli di business innovativi, capacità e competenze del futuro. L’obiettivo è raccogliere e mostrare nuove e selezionate tecnologie e soluzioni di business di particolare rilevanza per i settori di riferimento dell’area pelle globale”. In pratica: dare vita a un incubatore evolutivo dell’area pelle che sarà, in costante aggiornamento, caratterizzato da un forte matrice critica in fase di selezione: “Un gruppo altamente selezionato di università internazionali, istituti di ricerca e aziende innovative presenterà casi di studio, illustrerà risultati analitici, verificherà possibilità di cooperazione, svilupperà nuovi materiali, studierà nuove proprietà e funzionalità, proporrà nuovi modelli di business per lo sviluppo futuro dell’industria di fascia alta e del lusso”. Per Lineapelle il futuro è oggi.