Marzo: tutti in fiera. Ecco l’agenda degli eventi che coinvolgono conceria, calzatura, pelletteria e non solo

Un mese ricco di fiere, quello di marzo, che inizia domani. E fiere che coinvolgono tutti i segmenti dell’area pelle. Ecco le più importanti. La calzatura sarà di scena dal 2 al 4 marzo a Madrid per Momad Shoes; dall’11 al 13 a Düsseldorf, in Germania, per Gallery Shoes; dal 13 al 16 a Moshoes di Mosca e a Sapica di León (Messico); dal 20 al 23 ancora a Mosca per Obuv e dal 25 al 27 a Monaco per Moda Made in Italy. Da segnalare anche che il 15 marzo a Hong Kong si terrà la Global Footwear Retail Conference. La pelletteria sarà impegnata a ILM in programma dal 3 al 5 marzo a Offenbach (Germania). Poi, insieme alla calzatura, dal 13 al 16 sia a Mosca per Mospel e a León in Messico a Sapica. Non mancano i saloni “ibridi” nei quali scarpe e borse affiancano l’abbigliamento. I principali si svolgeranno a Parigi dal 1 al 4 marzo (Première Classe) e dal 2 al 5 marzo (Tranoï). In Cina, a Shanghai, dal 14 al 16 c’è Chic. Per concerie e fornitori di materiali, accessori e componenti, il 14 e 15 marzo è in programma Futurmoda ad Alicante. Poi, dal 14 al 16 c’è APLF Hong Kong, mentre dal 28 al 31 a Casablanca, in Marocco, si svolgerà Leather&Shoes dove saranno esposti pellami e calzature finite. (mv)