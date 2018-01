Obiettivo USA: il 23 gennaio Assocalzaturifici e Aimpes sbarcano insieme a Manhattan

L’obiettivo dichiarato è quello di “promuovere il made in Italy della calzatura e della pelletteria negli USA, piazza che rappresenta il terzo mercato di riferimento per la borsa nazionale e il quarto per la scarpa e che ha mostrato significativi volumi di crescita nei primi sei mesi del 2017”. Parole tratte dal comunicato che annuncia l’avvio di una nuova esperienza congiunta Assocalzaturifici / Aimpes, che il 23 gennaio battezzeranno a New York (Altman Building) la prima edizione dell’evento Italian Footwear and Leather Goods in the USA. Venti gli espositori coinvolti: 15 brand calzaturieri, 3 specializzati in accessori di pelletteria, 2 attivi in entrambi i settori. “In agenda – si legge in una nota – ci sono incontri con buyer, agenti, retailer indipendenti, insegne della Grande Distribuzione e operatori di private label”.