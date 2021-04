Fiere sì, fiere no? In presenza o virtuali? Il sistema italiano degli eventi scalda i motori. La prima buona notizia è la conferma dello svolgimento di Pitti Uomo, che scivola a luglio e non si tiene, però, nella originaria data di metà giugno. Via libera poi al Salone del Mobile di Milano: sull’edizione di settembre…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI