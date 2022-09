7 saloni x 3240 brand: le fiere di #finallytogether si presentano

Un evento esclusivo dal titolo “L’arte di fare moda”. Un’occasione di lancio e consacrazione per la sinergia attiva tra 7 saloni della filiera della moda e del lusso. Ieri a Milano, presso la Pinacoteca Ambrosiana, “DaTe, Micam Milano, Mipel, The One Milano, Lineapelle, (appartenenti alla galassia Confindustria Moda), HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech” hanno lanciato le loro imminenti edizioni. Sette saloni che coinvolgeranno 3.240 brand ed espositori, con lo scopo di “realizzare un sistema di fiere sempre più coeso che tenga in considerazione le evoluzioni del mercato e le esigenze dei buyer”.

L’arte di fare moda

“Per sottolineare il legame tra arte e moda, tra talento e creatività – si legge in una nota congiunta – sette manifestazioni fieristiche del mondo fashion si sono raccontate attraverso alcune delle più significative opere esposte nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano”. Ne è nato uno stupefacente “gioco di rimandi tra le manifestazioni fieristiche e alcune delle opere esposte nella Pinacoteca”. Il tutto, a dimostrazione di come “la moda sia da sempre sospesa tra tradizione e futuro”. Costruendo “stili destinati a fare epoca ed eleva le consuetudini a storia del costume. Per questo si avvicina all’arte, impegnata a creare suggestioni sempre innovative e a proiettare le forme in nuovi modi”.

7 opere per 7 fiere

La pelle dei guanti di Napoleone per Linapelle e il progetto di un macchinario tessile di Leonardo per Simac Tanning Tech. Oppure: il disegno degli stivali sempre di Napoleone per Micam e le piccole borse ritratte nella Sacra Conversazione di Bergognone per Mipel. La “mantella doppiata in pelliccia di ermellino” riprodotta nel ritratto di Michel de L’Hospital di Giovan Battista Moroni per The One. Il “Ritratto di Paolo Morigia, realizzato da Fede Galizia”, che “tiene in mano, quasi porgendoli allo spettatore, un paio di occhiali” per DaTE. I gioielli che spiccano nella Giuditta e Oloferne dipinta da Vermiglio per HOMI.

7 saloni x 3240 brand

Accomunate dalla volontà di creare una nuova e sistemica dimensione fieristica, le fiere di #finallytogether sono pronte al via ospitando 3240 brand ed espositori. “Dal 10 al 12 settembre a Firenze aprirà DaTE – Shaping Avantgarde, evento dedicato all’occhialeria di avanguardia e, subito a seguire a Fieramilano (Rho), dal 16 al 19 settembre si svolgerà HOMI Fashion&Jewels Exhibition”. In parziale contemporaneità, dal 18 al 20 settembre, si terranno MICAM, Mipel e TheOneMilano. Il loro ultimo giorno, infine, coinciderà con il primo di Lineapelle e Simac Tanning Tech, in calendario dal 20 al 22 settembre.

Nella foto, da sinistra: Roberto Vago (Simac Tanning tech), Norberto Albertalli (The One), Fulvia Bacchi (Lineapelle), Franco Gabbrielli (Mipel), Giovanna Ceolini (Micam), Roberto Tadini (The One), Simona Greco (Homi), Giovanni Vitaloni (DaTE)

Leggi anche: