Pronti per Lineapelle93? Cliccate e scoprite tutte le informazioni utili per organizzare la vostra visita a Milano

Domani, mercoledì 6 ottobre, inizia la 93esima edizione di Lineapelle, dedicata alla stagione invernale 2018/2019. Ecco un sintetico manuale di istruzioni per organizzare al meglio la visita in fiera.

Location: Fieramilano Rho, padiglioni 9,11, 13, 15, 22, 24.

Ingressi: Porta Est, Ovest e Sud.

Orari: domani e giovedì dalle 9 e chiude alle 18.30. Venerdì 6 ottobre, ultimo giorno di esposizione, si inizia alle 9, ma la chiusura è anticipata alle 17.

Come arrivare: dalla Stazione Centrale di Milano e dagli aeroporti di Linate e Malpensa sono disponibili bus navetta gratuiti. Cliccando qui potete trovare tutti gli orari. Per chi arriva in auto sono disponibili oltre 10.000 parcheggi all’aperto (da P1, dotato di varchi Telepass, a P5) e all’interno di due silos multipiano (PM1 e PM2) vicino a Porta Ovest.

Aree Trend: sono 3, una all’ingresso del Padiglione 13, una al 9 (corsia U) e una al 22 (corsia T). Attenzione: in ognuna di esse è assolutamente vietato scattare fotografie o girare video, anche con gli smartphone.

Presentazioni Moda: sono 4. Due in italiano, due in inglese. Quelle in italiano si svolgono alle 14.30 domani 4 e giovedì 5 ottobre, quelle in inglese alle 16 degli stessi giorni. Sono a pagamento e si tengono in fondo al Padiglione 15, all’interno della Fashion Video Area.

Trend Book: in versione full e pocket, è in vendita al Padiglione 13 presso l’Area Trend, presso la Fashion Video Area oppure può essere acquistato online, cliccando qui.

La APP: si scarica qui (android) e qui (Apple). Contiene catalogo, pianta interattiva, informazioni su orari, trasporti, eventi e al suo interno può essere caricato l’e-ticket ricevuto in caso di preaccreditamento.

Post scriptum: il wi-fi (ci mancherebbe), è free all’interno di tutto lo spazio di Lineapelle93.