Simac Tanning Tech fa il bis: +20% anche il secondo giorno. Oggi si chiude tra “ricca innovazione” e “stimolanti soddisfazioni”

Il secondo giorno (quello “che solitamente, dopo una giornata di avvio positiva, decide le sorti di un evento fieristico”) di Simac Tanning Tech, che chiude oggi a Fieramilano Rho, ha confermato quella “soddisfazione diffusa” di tutti gli espositori che ha permeato l’edizione aperta martedì 20 febbraio, in concomitanza con Lineapelle. Prima di tutto l’affluenza: anche, ieri, nel “day 2”: + 20% rispetto all’edizione 2017. Secondo, ma non meno importante, la qualità dei visitatori che, in alcuni casi, non si sono limitati a guardare, ma hanno anche siglato contratti importanti. “E poi – ha fatto notare chi viene in fiera da non addetto ai lavori, ma da osservatore critico – il colpo d’occhio. Da due anni a questa parte la Fiera sembra aver cambiato pelle, facendo un salto di qualità per quanto riguarda l’immagine, con stand dove non è solo la macchina al centro di tutto, ma anche altre componenti “. Merito degli espositori, italiani ed esteri, che hanno sostenuto investimenti importanti per dare valore aggiunto alla loro presenza in fiera e, di conseguenza, alla fiera nel suo complesso. “Siamo contenti – hanno detto alcuni espositori esteri presenti – perché solo a Simac Tanning Tech riusciamo a incontrare una potenziale clientela così professionale e così vasta dal punto di vista della provenienza geografica”. Giudizi positivi anche da parte degli oltre 150 operatori, provenienti da Egitto, Giordania, Palestina, Tunisia, Sudafrica, Bosnia Erzegovina, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Cina, India, Indonesia, Iran, Pakistan, Vietnam, Messico, invitati da ICE Agenzia e da ASSOMAC, che hanno letteralmente “invaso” gli stand della fiera. Ricca, innovativa ed estremamente variegata l’offerta tecnologica: “È vero che bisogna aspettare qualche mese per poter dare un giudizio complessivo – dicono molti espositori –, ma un’edizione così vivace è stata una piacevole sorpresa. Forse l’edizione più scoppiettante dopo il ritorno a Milano di Simac Tanning Tech”. Oggi si chiude. Prossima edizione a febbraio 2019, sempre in concomitanza con Lineapelle.