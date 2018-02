Simac Tanning Tech, ottimismo e sostenibilità: 300 espositori (in aumento) da 19 Paesi

Simac Tanning Tech 2018 (salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria), apre i battenti a Fieramilano Rho, in concomitanza con Lineapelle94 e accanto ai suoi padiglioni, all’insegna dell’ottimismo: gli espositori sono in crescita e hanno raggiunto quota 300, mentre la superficie espositiva netta supera i 18.000 quadrati. L’aspetto internazionale resta significativo per la manifestazione. Gli espositori provengono da 19 Paesi: Argentina, Belgio, Brasile, Cina, Francia, Germania, Grecia, India, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Sud Africa, Svizzera, Taiwan e Turchia. E continua la collaborazione con MiSE e ICE-Agenzia, grazie alla quale la fiera ospiterà 20 delegazioni estere, per un totale di oltre 160 operatori di settore. Luogo di incontro e networking con i delegati esteri è rappresentato dalla Lounge, realizzata grazie al supporto di ICE-Agenzia e del Ministero dello Sviluppo e situata quest’anno nel nuovo spazio del padiglione 18 (balconata 1° piano). Ma il piatto forte dell’edizione 2018 di Simac Tanning Tech è rappresentato dai suoi contenuti tecnologici. Quest’anno la fiera punta sulla sostenibilità con la presentazione ufficiale del progetto Supplier of Sustainable Technologies. “Apriamo questa nuova edizione di Simac Tanning Tech all’insegna della sostenibilità. Le aziende del settore stanno lavorando da tempo su sistemi e tecnologie capaci di rispondere alle esigenze di produzione secondo criteri di eco-sostenibilità e risparmio energetico”, afferma Gabriella Marchioni Bocca, presidente dell’evento fieristico milanese.