Simac Tanning Tech, riflettori sulla Targa Verde: “Strumento innovativo per valutare efficienza e sostenibilità”

Oggi, presso la Lounge di Simac Tanning Tech dedicata agli incontri con le delegazioni estere, è stato presentato da Assomac il Progetto Targa Verde, “elemento identificativo” orientato a dare un’indicazione utile a produttori e utilizzatori dei macchinari, “per comprovare – dice l’associazione che rappresenta la tecnologia italiana per conceria, pelletteria e calzatura – i parametri di efficienza e riduzione dell’impatto ambientale necessari a raggiungere obiettivi di produzione sostenibili”. Un progetto che Gabriella Marchioni Bocca, presidente di Assomac e Simac Tanning Tech, spiega così: “Porre l’accento su questi temi ormai imprescindibili per il mercato ha portato la nostra associazione a investire risorse nel progetto Supplier of Sustainable Technologies, di cui la Targa Verde rappresenta un ulteriore strumento di riconoscibilità dell’impegno delle imprese anche in ottica di Industria 4.0. Per tre giorni, la manifestazione sarà il luogo in cui poter toccare con mano soluzioni innovative e processi produttivi efficienti: la tecnologia e lo sguardo al futuro sono le nostre principali prerogative, che trovano in fiera la loro migliore espressione. Pellami, calzature ed articoli in pelle saranno il risultato degli obiettivi condivisi orientati a produzioni sempre più ecocompatibili e virtuose, andando a incrementare il valore del made in Italy, già riconosciuto in tutto il mondo per la qualità, l’innovazione e la creatività”.