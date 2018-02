TheOneMilano chiude dopo un weekend da leoni: la pelliccia guarda con fiducia al 2018

Buon afflusso di visitatori: molti orientali e il ritorno dei russi. Segnali confortanti dalla vivacità dei brand per il 2018, dopo un 2017 tendente al positivo. E un trend di mercato che vede abbigliamento e accessori prediligere la commistione di materiali e lavorazioni. Ultimo giorno oggi per TheOneMilano, il salone della pellicceria e del prêt-à-porter nato dalla sinergia tra Mifur e Mipap, in programma dal 23 al 26 febbraio presso Fieramilano City. “È presto per i dati definitivi, ma c’è stato movimento e gli espositori mi sembrano tutti soddisfatti – commenta Norberto Albertalli, presidente di TheOneMilano –. Per questa edizione abbiamo varato nuove sinergie con gli showroom. Adesso l’obiettivo rimane continuare a lavorare per strutturare il format e renderlo più forte per l’appuntamento di settembre”. “Abbiamo registrato sia affluenza che interesse: è stato un salone prolifico”, commentano da Conceria Milanese. “Aspettiamo gli ordini – fanno eco da Nuova Conceria Bergamasca –, ma il 2018 apre con prospettive interessanti”.