TheOneMilano scalda i motori: “Pellicceria e moda in crescita, le due anime della fiera in salute”

“Quando abbiamo iniziato, il nostro sembrava un sogno. Ora ci prepariamo alla terza edizione e siamo in crescita”. Norberto Albertalli, presidente di TheOneMilano (nella foto, al centro, durante la presentazione odierna), per celebrare la vitalità dell’ente fieristico che presiede ne riepiloga i dati principali: “Sono presenti 269 aziende, di cui 140 italiane, a rappresentare 342 griffe – afferma –: abbiamo riempito i 15.500 metri quadri espositivi e, ahimè, abbiamo dovuto lasciare fuori brand che intendevano partecipare”. Nata dall’unione di Mifur (fiera della pellicceria) e Mipap (salone del prêt-à-porter), TheOneMilano aspetta a Fieramilano City oltre 12.000 buyer dal 23 al 26 febbraio. “Nel 2017 il valore della produzione a livello retail per la pellicceria è cresciuto del 3,5%, per un giro d’affari di 1,3 miliardi di euro – continua Albertalli –: finalmente un ritorno alla positività dopo il periodo 2012-2016. Il comparto abbigliamento, pelletteria e calzatura, intanto, è cresciuto del 2,5%: entrambe le anime della manifestazione sono in salute”.