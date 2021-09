TheOneMilano torna in fiera con il suo lusso Slow Fashion

La moda italiana torna dal vivo. TheOneMilano conferma che la prossima edizione in programma dal 19 al 21 settembre sarà in presenza. A ospitare l’evento, che si terrà per il secondo anno nella Special Edition curata da MICAM Milano, sarà Fieramilano Rho. Protagonista della manifestazione sarà il lusso Slow Fashion.

La moda italiana torna dal vivo

Dal 19 al 21 settembre TheOneMilano torna in presenza. Imprese indipendenti, creative, innovative trasmetteranno la “storia del fare” attraverso le collezioni Slow Fashion di loro produzione. La linea comprende oggetti di pregio in materiali nobili e di qualità. La pura esibizione estetica lascia spazio, così, al saper fare d’eccellenza delle aziende made in Italy, all’affermazione della sartorialità di creazioni realizzate da persone per essere indossate da persone.

Un set per gli espositori

Un’intera area della fiera verrà trasformata in set fotografico per dare luce a questa storia e raccontarne le materie prime e i processi produttivi sostenibili. Saranno gli stessi imprenditori a svelare le loro storie aziendali, attraverso video e contenuti in cui si evidenzieranno le competenze insieme all’aspetto umano e artigianale. Perché le produzioni si fondano sull’intraprendenza e la creatività indispensabili per produrre capi e oggetti di pregio, con materiali nobili, adatti a durare nel tempo e ad attraversare le generazioni, grazie anche al riutilizzo e alla riparabilità.

Le presentazioni online

Durante l’edizione di settembre 2021, la piattaforma www.alwaysonshow.com ospiterà le presentazioni digitali delle collezioni degli espositori. Saranno accompagnate da approfondimenti “Walk through” per farne vedere i dettagli anche ai buyer che non potranno essere presenti a Milano. Verranno inoltre proposti Sneak Peak “in pillole” per fornire ai buyer una guida agli acquisti in formato Slow Fashion, accompagnati da una sintesi delle tendenze colore per l’inverno 2022/2023.

Il commento

“Stiamo lavorando con grande impegno in vista di questo, attesissimo, appuntamento fisico, cercando di coinvolgere quanto più possibile i buyer internazionali, che rappresentano il 63% dei nostri visitatori. Fieramilano Rho è una location che garantisce il rispetto di tutte le norme di sicurezza e il distanziamento necessario – spiega Elena Salvaneschi, CEO di TheOneMilano -. Presentarsi insieme a Micam significa fare sinergia tra i vari settori merceologici e offrire ai buyer l’offerta più ampia possibile”. (art)

