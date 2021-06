Revenge fair: il calendario della transizione fisica delle fiere

Se i marchi della moda parlano di transizione digitale, gli appuntamenti fieristici che, causa Covid, si sono adattati al digitale, affrontano quella che possiamo definire la “transizione fisica”. In altre parole: stanno riattivando (con la giusta cautela) i consueti format in presenza. I test si svolgeranno a luglio e settembre che si annunciano come 2 mesi densi di saloni espositivi. Da Pitti a Lineapelle, in Italia. Da Parigi a Hong Kong, in Europa e nel mondo. Covid permettendo (facendo ogni necessario scongiuro). Ecco, dunque, il calendario delle principali fiere che coinvolgono l’area pelle.

La transizione fisica delle fiere italiane

Pitti Uomo e Bimbo, in versione congiunta, in programma dal 30 giugno al 2 luglio a Firenze, rappresentano il nuovo inizio in presenza dei saloni moda. Pochi giorni dopo, il 6 e 7 luglio si svolgerà Milano Unica per poi arrivare al 18-20 luglio, quando a Riva del Garda è in cartellone Expo Riva Schuh. A settembre, Milano sarà la capitale delle fiere. Si parte con Salone del Mobile e Design Week (in versione Supersalone), in agenda dal 5 al 10 settembre. Dal 19 al 21 a Fieramilano Rho andranno in scena Micam, Mipel e TheOneMilano. Dal 21 al 27, sempre a Milano, ci sarà la Fashion Week femminile. Una giostra fieristica che culminerà dal 22 al 24 settembre, a Fieramilano Rho, con Lineapelle, in concomitanza della quale si svolgerà Simac Tanning Tech. La transizione fisica delle fiere italiane è servita.

Dove si espone nel mondo (e quando)

In Francia, rimarrà a trazione digitala la Haute Couture in programma a Parigi dal 5 all’8 luglio. Assocalzaturifici ha in calendario Shoes from Italy a Tokyo (6-8 luglio) e poi a Seoul (14-16 luglio). Le calzature volano negli USA, a Las Vegas, per Micam Americas, in agenda dal 9 al 12 agosto. Poi tornano in Germania: dal 29 al 31 agosto è in programma Gallery Shoes a Düsseldorf. Da segnalare anche dal 31 agosto al 2 settembre All China Leather Exibhition a Shanghai. Lineapelle New York è attesa l’1 e 2 settembre, mentre dal 4 al 6 settembre la pelletteria si ritroverà a Offenbach (Germania) dove è in programma ILM. Si torna, infine, in Asia dal 10 al 12 settembre con La Moda Italiana @ Hong Kong. (mv)

