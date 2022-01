Messaggi di fiducia da Expo Riva Schuh. Sabato scorso, 15 gennaio, ha preso il via la 96esima edizione della fiera internazionale della calzatura di volume, affiancata per la settima volta da Gardabagas. I due saloni raccolgono complessivamente 430 aziende espositrici da 38 Paesi e presentano le collezioni Autunno-Inverno 2023. Il passaggio visitatori, in arrivo da…

