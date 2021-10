UNIC, Lineapelle e il modo migliore per tornare a New York

Il modo migliore per tornare a New York. Si è conclusa con un feedback molto interessante l’esperienza di Lineapelle, del suo progetto A New Point of Materials e di UNIC – Concerie Italiane nel contesto del lancio di ReClothe, piattaforma creata da Fashion 4 Development con C.L.A.S.S. Eco Hub. L’evento si è svolto, come abbiamo raccontato qui, dal 18 al 22 ottobre scorso, e ha permesso l’attivazione di una serie di significativi contatti. Il tutto, in attesa di riaprire in presenza, il prossimo gennaio, gli stand di Lineapelle New York.

Tre giorni di esposizione presso le sale dell’Italian Culture Institute di New York. Oggetto: le pelli e i materiali protagonisti di A New Point of Materials, “hub dell’innovazione responsabile” che ha debuttato durante l’ultima edizione di Lineapelle (22/24 settembre, Fieramilano Rho). In più, un momento di importante networking coinciso, per UNIC, con la partecipazione al Sustainabile Goals Banquet organizzato da Fashion 4 Development alla presenza di una platea di altissimo profilo e trasversalità. Qualche nome? Per esempio, Abdulla Shahid (presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite) e Maurizio Massari (ambasciatore italiano alle Nazioni Unite). In una serata che ha messo sotto i riflettori strategie e strumenti per raggiungere i 17 Development Goals fissati dall’ONU, UNIC ha avuto l’occasione per presentare l’eccellenza green della propria circolarità, raccontando anche il progetto di restauro della conceria rinvenuta tra le rovine di Pompei.

Lineapelle New York

Intanto, le date di Lineapelle New York, dopo una serie di annullamenti e rinvii dovuti a Covid, potrebbero aver trovato definitiva collocazione. La prossima edizione della fiera si svolgerà il 26 e 27 gennaio 2022 nella consueta sede del Metropolitan Pavilion di Manhattan.

