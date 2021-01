A Conbipel e Corneliani un anno in più per uscire dalla crisi

Conbipel e Corneliani ottengono tempo per risolvere la loro crisi. Al primo è stata concessa l’amministrazione straordinaria per un anno. E ciò permette quantomeno di salvaguardare i posti di lavoro in attesa di un cavaliere bianco (OVS?). Il secondo ha ottenuto la proroga per la presentazione della documentazione del concordato dal 15 gennaio al 15 aprile. Tempo utile perché BasicNet formuli un’offerta concreta.

Conbipel e Corneliani

Il MiSE approva. Conbipel, in concordato in bianco da marzo 2020, entra in amministrazione straordinaria per un anno: quasi 1.600 posti di lavoro salvi, tra cassa integrazione e periodi di lavoro. La proroga rappresenta tempo utile per riorganizzare i conti e, soprattutto, trovare un compratore. Come riferisce La Sentinella del Canavese, entro questa settimana il Tribunale di Torino dovrebbe nominare il commissario straordinario. Il problema principale è che, oggi, c’è solo l’interesse di OVS, che però non ha ancora formalizzato un’offerta.

C’è solo BasicNet

Anche per Corneliani c’è solo BasicNet. Il Tribunale di Mantova ha accolto la richiesta di proroga del concordato chiesta dall’azienda. Tempo utile per far concludere la valutazione a Marco Boglione, che sta conoscendo più da vicino la realtà industriale che vorrebbe acquistare. Ha visitato lo stabilimento di Mantova, quelli in Romania e Slovacchia, la sede di Milano e ha osservato la nuova collezione. L’imprenditore, lo scrive la Gazzetta di Mantova, ha promesso che entro la prossima settimana presenterà l’offerta. (mv)

