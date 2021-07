Accessori metallici in fibrillazione: Bluclad si fonde con Progold

Nuova operazione finanziaria nel settore degli accessori metallici per calzature e borse. Bluclad (Prato: galvaniche per il mercato fashion and luxury) e Progold (Trissino: leghe, madre leghe e additive manufacturing per l’alta gioielleria), hanno siglato un accordo di fusione. In altre parole, nascerà una piattaforma integrata “da oltre 50 milioni di fatturato” al servizio dei brand del lusso di moda e gioielleria.

Accessori metallici in fibrillazione

La fusione consentirà alle due aziende di fare affidamento su sinergie commerciali e operative, condividendo i rispettivi know-how e dando una forte spinta all’innovazione. Il risultato auspicato “è il consolidamento delle posizioni di leader di mercato nei propri segmenti di riferimento”. L’operazione ha avuto il placet di Gioconda, filiale italiana di LBO France (socio di maggioranza di Bluclad) attraverso il fondo Small Cap Opportunity.

I commenti

“Le nostre aziende, pur operando in settori diversi del mercato del lusso, sono perfettamente complementari“. In altre parole, “l’integrazione tra le due realtà porterà sicuramente alla creazione di un player globale e di riferimento anche nel settore dei componenti per leghe e madre leghe di alto livello”. Così commentano Marco Eruli, CEO di Bluclade e Leandro Luconi (direttore tecnico) in una nota diffusa da BeBeez. “Abbiamo deciso di unire le nostre risorse e le nostre core competences – dice Damiano Zito, CEO di Progold – per ampliare la nostra proposta di valore. I nostri modelli di business sono perfettamente aderenti e stanno alla base di questa decisione strategica”. (mv)

Leggi anche: