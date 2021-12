Le risorse ci sono: nella contabilità di Exor compaiono 9 miliardi di euro disponibili per gli investimenti. L’intenzione di svilupparsi nelle attività moda pure, come dimostra da ultimo il ruolo nel passaggio del brand Montura sotto il controllo di Herno. Ma per John Elkann, presidente e CEO di Exor, l’idea di acquisire Armani resta fuori…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI